Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 42,74 грн, евро - 44,05 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 15 января, снизился на 10 копеек и составляет 42,90 грн за доллар. Курс евро в банке сегодня остался неизменным и составляет 44,35 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 42,30 грн, евро - по курсу 43,35 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в среду составляет 42,74 грн. Курс евро при оплате картой сегодня, 15 января составляет 44,05 грн.

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Курс валют в Украине - последние новости

В обменниках Киева средний курс доллара сегодня утром составляет 42,87 грн/долл., а продать доллар можно за 42,85 грн. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 44,30 грн/евро, курс продажи - 44,09 грн/евро.

НБУ установил на 15 января официальный курс доллара к гривне на уровне 42,27 грн/долл., то есть гривня осталась на уровне предыдущего показателя. Официальный курс евро на среду установлен на уровне 43,32 гривни за один евро, то есть гривня снизилась на 19 копеек.

При этом аналитик Алексей Козырев считает, что курс доллара в Украине до конца текущей недели в банках будет находиться в пределах коридора от 41,85 до 43,25 грн/долл., а в обменниках финансовых компаний - в пределах от 42,10 до 43,20 грн/долл.

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