Большинство обменников и банков будут выставлять спред по доллару в пределах достаточно узкого коридора от 20 до 30 копеек, отметил аналитик.

Курс доллара в Украине до конца текущей недели в банках будет находиться в пределах коридора от 41,85 до 43,25 грн/долл., а в обменниках финкомпаний - в пределах от 42,10 до 43,20 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

Курс евро, по его прогнозу, в банках будет колебаться в рамках коридора покупок и продаж от 43,20 до 44,65 грн/евро, в обменниках - от 43,50 до 44,60 грн/евро.

"На наличном рынке большинство обменников финкомпаний и банков будут выставлять спред по доллару в пределах достаточно узкого коридора от 20 до 30 копеек, а по евровалюте он будет находиться в широких пределах от 20 до 60 копеек", - отметил эксперт.

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Что касается ситуации на межбанке, то, как спрогнозировал аналитик, если котировки доллара будут находиться в пределах коридора от 41,95 до 42,45 грн/долл., курс евро будет от 43,20 до 44,10 грн/евро.

"Волатильность курса евро как на межбанке, так и на наличном рынке будет одной из главных "фишек" этой недели", - уверен Козырев.

Курс доллара в Украине 15 января

Напомним, Национальный банк Украины установил на среду, 15 января, официальный курс доллара к гривне на уровне 42,27 грн/долл., то есть гривня осталась на уровне предыдущего показателя.

А официальный курс евро на среду установлен на уровне 43,32 гривни за один евро, то есть гривня снизилась на 19 копеек.

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