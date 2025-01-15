Продать доллар можно в среднем по курсу 42,25 грн, евро - 43,33 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 15 января, снизился на 10 копеек и в среднем составляет 42,90 грн за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 42,25 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня не изменился и составляет 44,17 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 43,33 грн за евро.

Какой курс доллара на сегодня в Киеве

В валютных обменниках столицы Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 42,87 грн/долл., а продать доллар можно за 42,85 грн. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 44,30 грн/евро, курс продажи - 44,09 грн/евро.

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Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро среды, 15 января, составляет 97 200,77 долл. В гривне ее цена сегодня составила 4 090 251,06 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара в Украине до конца текущей недели в банках будет находиться в пределах коридора от 41,85 до 43,25 грн/долл., а в обменниках финкомпаний - в пределах от 42,10 до 43,20 грн/долл., прогнозирует аналитик Алексей Козырев.

Курс евро, по его прогнозу, в банках будет колебаться в пределах коридора покупок и продаж от 43,20 до 44,65 грн/евро, в обменниках - от 43,50 до 44,60 грн/евро.

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