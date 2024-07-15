Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 41,15 грн, евро - 44,84 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 15 июля, вырос на 5 копеек и составляет 41,20 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня подорожал сразу на 15 копеек - до 44,95 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,60 грн, евро - по курсу 43,95 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" не изменился и составляет 41,15 грн. Курс евро при оплате картой сегодня также неизменен - 44,84 грн.

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Курс валют в Украине - последние новости

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подорожал на 3 копейки и составляет 41,15 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,03 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 13 копеек и составляет 44,95 грн/евро (курс продажи - 44,80 грн/евро).

Национальный банк Украины установил на понедельник, 15 июля, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,04 грн/долл., таким образом, гривна ослабла на 16 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ относительно евро на понедельник установлен на уровне 44,69 грн/евро, то есть гривна снизилась на 31 копейку.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лисовой отметил, что на валютном рынке продолжается период ожидания изменений, однако, скорее всего, ближе к осени станут заметны накопленные за лето объективные основания для роста валютных курсов.

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