Продать доллар можно в среднем по курсу 40,76 грн, евро - 44,30 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 15 июля, вырос на 5 копеек и составляет 41,25 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 40,76 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 12 копеек и составляет 44,95 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 44,30 грн за евро.

Какой сейчас курс в обменниках Киева

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подорожал на 3 копейки и составляет 41,15 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,03 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня вырос на 13 копеек и составляет 44,95 грн/евро (курс продажи - 44,80 грн/евро).

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Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил на понедельник, 15 июля, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,04 грн/долл., таким образом, гривна ослабла на 16 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на понедельник установлен на уровне 44,69 грн/евро, то есть гривна снизилась на 31 копейку.

Аналитик Алексей Козырев прогнозировал, что курс доллара в Украине в большинстве обменников финкомпаний и отделений банков в воскресенье, 14 июля, будет находиться в пределах коридора: прием от 40,60 до 40,95 грн/долл. и продажа от 41,00 до 41,35 грн/долл.

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