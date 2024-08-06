Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 41,32 грн, евро - 45,25 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 6 августа, подешевел на 20 копеек и составляет 41,30 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня снизился на 15 копеек и составляет 45,25 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 40,70 грн, евро - по курсу 44,25 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня снизился на 17 копеек и составляет 41,32 грн. Курс евро при оплате картой сегодня снизился на 4 копейки - до 45,25 грн.

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Курс валют в Украине - последние новости

В валютных обменниках Киева доллар сегодня подешевел на 12 копеек и составляет 41,35 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,16 грн). Курс наличного евро в обменниках сегодня неизменен и составляет 45,25 грн/евро (курс продажи - 45,00 грн/евро).

Национальный банк Украины установил на вторник, 6 августа, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,20 грн/долл., таким образом, гривна укрепилась на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс НБУ по евро на вторник установлен на уровне 45,15 грн/евро, то есть гривна ослабла сразу на 50 копеек.

Экономист Dragon Capital и участница наблюдательного совета Центра экономической стратегии Елена Белан считает, что по состоянию на конец 2024 года можно ожидать курс доллара на уровне 42 грн/долл.

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