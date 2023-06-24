Курс евро сегодня составляет 41,00 грн/евро.

Курс наличного доллара у "Приватбанка" 24 июня остался на уровне предыдущего дня - 37,25 грн за доллар.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро при этом подешевел на 20 копеек - до 41,00 грн/евро.

Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро - 41,49 грн.

Видео дня

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 36,75 грн/долл., евро - 40,00 грн / евро.

Курс доллара в Украине - что известно

Как сообщал УНИАН, наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня, 24 июня, остался на предыдущем уровне - 37,30 грн/долл. Относительно евро курс гривни укрепился на 7 копеек и составляет 41,00 грн/евро.

По прогнозу начальника департамента казначейства "Глобус Банка" Тараса Лесового, на следующей неделе, с 26 июня по 2 июля, наличный валютный рынок будет находиться в состоянии "относительного покоя": так, при незначительных текущих курсовых колебаниях, которые не превысят 0,5 грн, курсовые рамки будут иметь такой вид: 37-38 грн/долл. и 40-41, 5 грн/евро.

Вас также могут заинтересовать новости: