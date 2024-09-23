Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 41,67 грн, евро - 46,73 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 23 сентября, остался на прежнем уровне и составляет 41,65 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня, в свою очередь, вырос на 5 копеек и составляет 46,60 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,05 грн, евро - по курсу 45,60 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" сегодня неизменен и составляет 41,67 грн. Курс евро при оплате картой сегодня также не изменился - 46,73 грн.

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В валютных обменниках Киева доллар сегодня не изменился и составляет 41,73 грн/доллар в среднем (продать доллар можно за 41,65 грн). Курс наличного евро в обменниках вырос на 2 копейки и составляет 46,64 грн/евро (курс продажи - 46,50 грн/евро).

НБУ установил на 23 сентября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,35 грн/долл., таким образом, гривна укрепилась на 9 копеек по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс Нацбанка по евро на понедельник установлен на уровне 46,15 грн/евро, то есть гривна выросла на 9 копеек.

При этом президент Ассоциации украинских банков Андрей Дубас считает, что до конца 2024 года доллар может находиться в диапазоне 41,3-41,7 грн/долл.

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