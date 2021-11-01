Нахождение большей части Украины в "красной" зоне угнетает деловую активность, что ограничивает импорт и спрос на валюту.

В ближайшее время курс гривни будет колебаться в пределах 26,3-26,4 грн/дол., однако в случае активности импортеров энергоресурсов доллар может подорожать.

Об этом сообщил руководитель отдела аналитики группы компаний Forex Club Андрей Шевчишин в комментарии, переданном УНИАН.

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"Ожидаем сохранения движения гривни в ближайшее время в диапазоне 26,3-26,4 гривен за доллар США. В случае активности импортеров энергоресурсов, курс может выйти за пределы верхней границы указанного диапазона", - сказал эксперт.

По словам Шевчишина, гривня открывает первый торговый день ноября вблизи отметки 26,3 грн/долл. Он отмечает, что большая часть Украины находится в "красной" эпидемиологической зоне с жесткими ограничениями, что угнетает деловую активность. Это ограничивает импорт и спрос на валюту.

"Учитывая опыт предыдущих локдаунов, можно отметить, что активность валютного рынка снижается, а курс продержится в небольшом торговом коридоре, вплоть до выхода из ограничений", - подчеркнул аналитик.

Шевчишин отмечает, что из-за слабости потребительского импорта единственными покупателями валюты сейчас выступают импортеры критически необходимых товаров, нерезиденты и НБУ. Однако существуют опасения, что выход газотрейдеров и импортеров угля на валютный рынок может изменить тенденцию в сторону ослабления гривни.

"Нерезиденты, активно выходившие из ОВГЗ на протяжении месяца, в прошлую пятницу возобновили покупки гривневых гособлигаций и нарастили портфель на 1,4 млрд гривен. Тем не менее, отток в октябре составил 3,6 млрд гривен. НБУ же сдерживает колебания рынка, выкупая излишки валюты", - сказал эксперт.

Курс на 1 ноября:

Национальный банк Украины на 1 ноября установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,28 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Автор: Екатерина Жирий