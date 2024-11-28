Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 41,84 грн, евро - 44,44 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 28 ноября, вырос на 10 копеек и составляет 41,85 грн за доллар. Курс евро в банке сегодня вырос на 20 копеек и составляет 44,30 грн за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,25 грн, евро - по курсу 43,30 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в четверг составляет 41,84 грн. Курс евро при оплате картой сегодня вырос сразу на 39 копеек - до 44,44 грн.

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Курс валют в Украине - последние новости

В валютных обменниках Киева курс доллара сегодня составляет 41,93 грн/долл., что на 13 копеек дороже вчерашнего показателя, а продать доллар можно за 41,82 грн. Курс наличного евро в обменниках вырос на 25 копеек и составляет 44,40 грн/евро, курс продажи - 44,15 грн/евро.

НБУ установил 28 ноября официальный курс доллара к гривне на уровне 41,60 грн/долл. Таким образом, гривня ослабилась на 10 копеек, по сравнению с предыдущим показателем, и это стало очередным историческим максимумом курса доллара к гривне. Официальный курс евро установлен на уровне 43,80 гривен за один евро, то есть гривна снизилась на 12 копеек.

Вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов отметил, что по итогам 2024 года рост курса доллара в целом может составить около 10%.

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