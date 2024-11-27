Эксперты считают, что еще есть время, чтобы заработать на гривне.

Ситуация на валютном рынке Украине достаточно долго была стабильной. Эксперты дали советы, как лучше всего сохранить и приумножить сбережения.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин считает, что можно обратить внимание на стабильность доллара для покупки наличной валюты, но при условии ее хранения сроком на год и более.

"Согласен, что валютная наличность "под матрасом" приносит доход только в случае, когда доллар значительно дорожает. Еще один минус - необходимость обеспечить надежное хранение на случай кражи. Поэтому многие украинцы покупают доллары и держат их на валютных депозитах в банке, несмотря на мизерные проценты – 1% годовых. Но неоспоримое преимущество "кэша" в том, что доллары или евро всегда под рукой", - отметил аналитик в комментарии ТСН.

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Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин остается приверженцем заработка на гривне. Речь идет о банковских депозитах не дольше шести месяцев и гривневые ОВГЗ сроком действия 3-6 месяцев. По его словам, что даже если курс доллара через полгода достигнет 43 гривень, то его доходность будет около 7% годовых, то есть вдвое меньше, чем от гривневых ОВГЗ и в 1,5 раза меньше гривневых депозитов.

При этом глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине, экономист Андрей Забловский считает, что покупать валюту "под матрас" сейчас не время, потому что деньги должны работать. Он посоветовал обратить внимание на краткосрочные гривневые депозиты, валютные депозиты и ОВГЗ.

Что касается продажи валюты, то эксперты не советуют продавать ее без крайней необходимости, потому что это на данный момент нецелесообразно.

Курс доллара в Украине до 29 ноября - прогноз на ближайшие дни

Аналитик Алексей Козырев считает, что курс доллара в Украине до 29 ноября в банках будет находиться в пределах от 41,00 до 41,80 грн/долл., а в обменниках финкомпаний - в пределах от 41,20 до 41,75 грн/долл.

А вот курс евро в банках будет колебаться в пределах коридора от 42,50 до 44,20 грн/евро, а в обменниках финкомпаний - от 43,00 до 44,00 грн/евро.

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