Отмечается, что украинцам стоит ожидать дальнейшего подорожания американской валюты.

До конца 2024 года украинцев ожидает дальнейшая девальвация гривни. В то же время резких скачков на валютном рынке не будет.

Глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук в комментарии РБК-Украины отметил, что до конца года доллар подорожает еще на 1-3%, но ожидать резких изменений не стоит.

В свою очередь финансовый аналитик Андрей Шевчишин указал, что инфляция растет, и это влияет на переоценку курса.

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"Прогнозируемый курс гривны на 2025 год составляет 45 гривень за доллар. Однако ввиду многих неизвестных факторов этот курс может колебаться и быть даже ближе к 50 гривням за доллар, если ситуация ухудшится", – объяснил эксперт.

По его словам, главными факторами, влияющими на курс валюты, – ситуация с электроснабжением, обстрелы портовой инфраструктуры и нехватка рабочих рук на рынке труда.

Курс доллара в Украине - прогноз банкира на декабрь

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал, стоит ли ждать подорожания доллара в конце года.

По мнению банкира, ситуация в первый месяц зимы в корне не будет отличаться от осенней: влияние инфляции будет "сглаженным", хотя на официальном уровне уже озвучено, что годовая инфляция ускорилась до 10%, а возможный возросший спрос на валюту будет преодолеваться активными интервенциями Нацбанка.

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