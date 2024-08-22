Курс гривны к евро установлен на уровне 45,98 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 23 августа, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,29 грн/долл., таким образом, гривна укрепилась на 1 копейку, по сравнению с предыдущим показателем.

В свою очередь относительно евро национальная валюта подешевела. Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на завтра установлен на уровне 45,98 грн/евро, то есть гривна ослабилась на 8 копеек, по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 41,29/41,31 грн/долл., евро - 45,99/46,00 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

22 августа наличный курс доллара к гривне в банках Украины снизился до 41,60 грн за доллар в среднем. Продать доллар можно в среднем по курсу 41,10 грн, евро - 45,60 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 22 августа подешевел на 5 копеек и составляет 41,50 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня вырос на 15 копеек и составляет 46,00 грн за евро.

По мнению начальника департамента казначейства "Глобус Банка" Тараса Лисового, со второй половины августа медленно станет заметным "курсовое движение" вверх, хотя это не произойдет внезапно.

При этом аналитики ICU считают, что курс доллара в Украине до конца года будет умеренно расти.

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