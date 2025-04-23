Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 41,84 грн, а евро - 47,85 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в среду, 23 апреля, вырос на 15 копеек и составляет 41,70 гривни за доллар, как и днем ранее. Курс евро в банке сегодня подешевел на 10 копеек - до 48,00 гривень за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,10 гривни, а евро - по курсу 47,00 гривень за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в среду подорожал на 17 копеек и составляет 41,84 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 23 апреля, подешевел на 46 копеек и составляет 47,85 гривни.

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Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил 23 апреля официальный курс доллара к гривне на уровне 41,52 грн/долл., то есть гривня ослабла на 14 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным Нацбанка, относительно европейской валюты гривня немного усилила позиции. Так, официальный курс евро на среду установлен на уровне 47,71 грн за один евро, то есть гривня укрепилась на 6 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины 23 апреля вырос на 8 копеек и в среднем составляет 41,68 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,15 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 2 копейки и составляет 47,98 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно по курсу 47,05 гривни за евро.

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