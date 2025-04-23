Продать доллар можно в среднем по курсу 41,15 грн, а евро - 47,05 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в среду, 23 апреля, вырос на 8 копеек и в среднем составляет 41,68 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,15 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подешевел на 2 копейки и составляет 47,98 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 47,05 гривни за евро.

Курс валют в обменниках на сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,38 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,23 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 47,75 грн/евро, а курс продажи - 47,30 грн/евро.

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Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро среды, 23 апреля, составляет 93 683 доллара. В гривне ее цена сегодня составила 3 926 770 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

НБУ установил 23 апреля официальный курс доллара к гривне на уровне 41,52 грн/долл., то есть гривня ослабла на 14 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным Нацбанка, относительно европейской валюты гривня немного усилила позиции: официальный курс евро на среду установлен на уровне 47,71 грн за один евро, то есть гривня укрепилась на 6 копеек.

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