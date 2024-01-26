Курс гривни к евро установлен на уровне 41,06 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 29 января, официальный курс доллара к гривне на уровне 37,78 грн/долл. Таким образом, гривня ослабилась на 20 копеек по сравнению с сегодняшним показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на понедельник установлен на уровне 41,06 грн/евро. То есть гривня ослабилась на 14 копеек по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины до 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 37,76/37,80 грн/долл., евро – 41,06/41,09 грн / евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Как рассказал в комментарии УНИАН начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой, в феврале на валютный рынок Украины будет влиять ряд экономических и военных факторов, а курсовые колебания на наличном рынке будут в диапазоне 37,5-39,5 грн/долл. и 40-43 грн/евро.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в пятницу, 26 января, подорожал на 5 копеек – до 38,10 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня не изменился и составляет 41,85 грн за евро.

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