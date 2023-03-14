Доллар в Украине дешевеет, а евро значительно прибавил в цене.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева укрепился на 5 копеек - до 38,65 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни ослабел на 20 копеек и составляет 41,00 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 38,15 грн за долл., евро - 40,30 грн за евро.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая 2022 года отменил ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. Ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

До полномасштабного вторжения России в Украине был плавающий курс гривни.

21 июля Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 25% - до 36,57 грн/долл.

Что будет с курсом валют в Украине - прогноз эксперта

В ближайшие дни на наличном рынке по курсу доллара особых угроз для граждан не будет. В этом уверен аналитик Алексей Козырев.

По его данным, до 17 марта курс доллара в обменниках будет находиться в пределах коридора от 37,80 до 39,30 грн/долл., а евро - от 39,00 до 41,80 грн/долл.

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