Банки и обменники продолжат работать в формате "с оборота", отметил эксперт.

Наличный курс доллара в украинских банках в период с 13 до 17 марта будет находиться в пределах коридора от 37,80 до 39,30 грн/долл., а евро - от 39,00 до 41,80 грн/долл.

Такой прогноз сделал аналитик Алексей Козырев, отметив, что в обменниках финкомпаний ценники по доллару и евро традиционно будут в более узких пределах: доллар - от 37,90 до 38,85 грн/долл., евро - от 40,10 до 41,30 грн/евро, передает "Минфин".

"В эти дни на наличном рынке по курсу доллара особых угроз для граждан не будет. Поэтому паниковать из-за ситуативного снижения курса американской валюты в Украине не стоит. Хотя финансисты и продолжат попытки занижать котировки по доллару. Но уже чувствуется, что потенциал проседания наличного курса постепенно выдыхается и "дно" уже близко", - отметил эксперт.

По его прогнозу, в указанный период банки и обменники продолжат работать в формате "с оборота".

Курс доллара в Украине - сколько стоит доллар 13 марта

Как писал УНИАН, в банковских обменниках Киева курс гривни к доллару 13 марта остался на уровне предыдущего дня - 38,70 грн/долл. Относительно евро курс гривни также не изменился и составляет 40,80 грн/евро.

А наличный курс доллара в "ПриватБанке" 13 марта не снизился и не возрос. Купить американскую валюту можно по курсу 38,45 гривень, а продать - по 37,95 грн.