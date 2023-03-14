Доллар в банке подорожал на 5 копеек, а евро - на 10 копеек.

Курс наличного доллара в "Приватбанке" подорожал на 5 копеек - до 38,40 грн за доллар.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро к гривне подорожал на 10 копеек - до 40,80 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,90 грн/долл., евро - 39,80 грн / евро.

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Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро - 40,16 грн.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк с 21 мая 2022 года отменил ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. Ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

21 июля Нацбанк снизил официальный курс гривни на 25% - до 36,57 грн/долл.

Курс валют сегодня - данные на 14 марта

Как сообщил УНИАН, сегодня доллар в Украине потерял в цене, а евро значительно подорожал.

Так, курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева укрепился на 5 копеек - до 38,65 грн/долл. В то же время относительно евро курс гривни ослабел на 20 копеек и составляет 41,00 грн/евро.

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