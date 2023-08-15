Банкиры ожидают курс в 40,54 грн/долл. в ближайшие 12 месяцев.

Финансовые аналитики и домохозяйства в июле 2023 года ухудшили свои ожидания в отношении курса гривни к доллару на следующие 12 месяцев, о чем свидетельствуют результаты опроса Национального банка.

По данным регулятора, финансовые аналитики в июле прогнозировали, что в ближайшие 12 месяцев курс доллара достигнет отметки в 40,26 грн/долл. При этом за месяц до этого – в июне 2023 года – ожидания аналитиков были оптимистичнее – 39,54 грн/долл.

Домохозяйства также ухудшили свои курсовые ожидания, но более низкими темпами. Так, в июле граждане прогнозируют курс в 39,75 грн/долл. против ожидаемых в июне 39,66 грн/долл.

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Что касается банков, то в финучреждениях наоборот улучшили прогнозы: согласно июльским оценкам, банкиры ожидают в ближайшие 12 месяцев курс в 40,54 грн/долл. против апрельского показателя в 41,38 грн/долл. (банки предоставляют оценки ежеквартально).

Что сейчас происходит с курсом

Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках сегодня, 15 августа, остался на уровне предыдущего показателя в 37,65 гривен за доллар. В "ПриватБанке " сегодня курс гривни к доллару также не изменился и остался на уровне 37,40 грн за доллар.

14 августа, наличный курс гривни к доллару в "Приватбанке" ослаб на 5 копеек - до 37,40 грн за доллар. Курс наличного евро в" Приватбанке " вчера не менялся и остался на уровне 41,45 грн за евро.

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