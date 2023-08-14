Курс доллара вырос на 5 копеек.

Наличный курс гривны к доллару у "Приватбанка" сегодня, 14 августа, ослабел на 5 копеек, - до 37,40 грн за доллар (с 37,35 грн в пятницу). Продать американскую валюту в банке можно по курсу 36,80 гривен.

Курс наличного евро в "Приватбанке" не изменился и остался на уровне 41,45 грн за евро. Продать валюту можно по курсу 40,45 гривен. Курс доллара на карточные расчеты у "ПриватБанка" составляет 37,45 грн, евро - 41,49 грн.

Ситуация на валютном рынке Украины

Как сообщал УНИАН, наличный курс гривны к доллару в банковских обменниках перед выходными 11 августа был на уровне 37,63 гривен за доллар. Евро стоило 41,6 гривен.

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По мнению начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тараса Лесового, на этой неделе ситуация на наличном рынке сохранится достаточно стабильная и прогнозируемая. Коридор допустимых колебаний будет на уровне 37-37, 5 грн/доллар и 40,7-42 грн /евро.

По словам эксперта, разница между курсом покупки и продажи останется на уровне 0,15-0,25 грн. но обменники иногда расширяют его до 1 грн и даже больше.

До полномасштабного российского вторжения в Украине был плавающий курс гривны. 24 февраля 2022 года Национальный банк Украины зафиксировал официальный курс гривны на уровне 29,25 грн/долл. 21 июля 2022 года НБУ повысил официальный курс гривны на 25% - до 36,57 грн/долл., он является таковым до сих пор.

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