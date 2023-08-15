Продать доллар можно в среднем по курсу 37,03 грн, евро – 40,80 грн.

Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках сегодня, 15 августа, остался на уровне предыдущего показателя в 37,65 гривен за доллар.

Согласно обнародованным средним курсам обменников, по евро гривня укрепилась на 5 копеек - до уровня 41,50 гривен за евро. Продать американскую валюту можно в среднем по курсу – 37,03 гривни за доллар, в свою очередь, продать евро сегодня можно по такому же курсу, как и в предыдущий день - 40,80 гривни за евро.

Курс во время войны

Как сообщал УНИАН, вчера, 14 августа, наличный курс гривни к доллару в "ПриватБанке" ослаб на 5 копеек - до 37,40 грн за доллар. Курс наличного евро в "ПриватБанке" вчера не менялся и остался на уровне 41,45 грн за евро.

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Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой прогнозирует,что на этой неделе ситуация на наличном валютном рынке сохранится достаточно стабильная и прогнозируемая: допустимые колебания ожидаются на уровне 37-37, 5 грн/доллар и 40,7-42 грн/евро.

По словам эксперта, очень важным для валютного рынка является системное развитие экономики, размер макрофинансовой помощи и ее своевременное получение, и сейчас Лесовой констатирует, что общая конъюнктура рынка является достаточно позитивной, и это делает невозможным любые кризисные явления.

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