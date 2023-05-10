Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 37,40 грн за долл.

Курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня, 10 мая, ослабился на 3 копейки – до 37,80 грн/долл.

Как передает корреспондент УНИАН, относительно евро курс гривни не изменился и составляет 41,60 грн/евро. Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 37,40 грн за долл., евро-41,05 грн за евро.

Что происходит с курсом

По прогнозу директора департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анны Золотько, на этой неделе до 14 мая наличный курс доллара в Украине будет колебаться в рамках 37,3-37,9 грн/долл.

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По ее словам, в начале мая наличная гривна держала курс на укрепление, подорожав на 10 копеек за 7 дней. Эти тенденции в основном спровоцированы двумя крупными системными банками, которые особенно сильно конкурируют с небанковскими обменниками за спрос населения на валюту.

Кандидат экономических наук Александр Хмелевский прогнозирует, что курс доллара в Украине в мае может напрямую зависеть от политической и военной ситуации в стране. Стоимость валюты будет колебаться в пределах 37-39 грн/долл. Эксперт считает, что в мае может сократиться количество экспортных поступлений валюты.

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