Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,02 грн/долл.

Курс наличного доллара в "ПриватБанке" остался на уровне предыдущего дня - 37,52 грн за доллар. Курс доллара на карточные счета в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро - 41,84 грн.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро также остался на уровне предыдущего дня - 41,50 грн/евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,02 грн/долл., евро - 40,50 грн/евро.

Что происходит с курсом

Кандидат экономических наук Александр Хмелевский прогнозирует, что обострение боевых действий и увеличение количества вражеских атак будут периодически вызывать панику и приводить к снижению курса гривни. На наличном рынке будут наблюдаться определенные колебания валютного курса. Однако, значимой девальвации гривни в мае не ожидается. Курс будет колебаться в пределах 37-39 гривень за доллар. Эксперт считает, что в мае может сократиться количество экспортных поступлений валюты.

Видео дня

Старший экономист CASE-Ukraine Владимир Дубровский прогнозирует, что курс доллара в Украине до начала лета значительно не изменится даже в случае остановки "зерновой сделки". "Думаю, на курс не очень повлияет это, потому что он зависит от баланса поступления иностранной валюты и расходования на импорт товаров, а большую часть поступлений составляют гранты и кредиты от наших партнеров. Это гораздо больше поступлений, чем те, которые может получить Украина благодаря "зерновому соглашению". Я думаю, что существенных изменений не будет", - заявил экономист.

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