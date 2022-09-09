Остальной крипторынок тоже принялся дорожать, а наилучшую динамику после биткоина показывает Polkadot.

Самая дорогая криптовалюта в мире – биткоин – за последние 24 часа выросла в цене почти на 10%, тем самым преодолев психологически важный уровень в $20 тысяч.

Как пишет Bloomerg, спрос на рискованные цифровые активы вызван периодом слабости доллара. По состоянию на 15:00 по Киеву биткоин торгуется на уровне в $20,9 тыс.

Крупнейшая в мире криптовалюта поднимается в цене после того, как сутками ранее она обвалилась до локального минимума в $18,5 тыс. Отметим, что за последние три месяца биткоин торговался в диапазоне от $17,6 тыс. до $25,2.

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В свою очередь, Ethereum, второй самый дорогой криптоактив, подорожал за сутки на 4% до $1700. Остальной крипторынок тоже принялся дорожать, а наилучшую динамику после биткоина показывает Polkadot – рост почти 8%.

К слову, в конце августа 2022 аналитики предупреждали, что текущая ситуация на рынке открывает возможности для покупки криптовалюты. Отмечалось, что последние снижения являются отрицательным в краткосрочной перспективе, но указывает на возможность покупки биткоина в начале сентября.

А меж тем биткоин по-прежнему торгуется на 70% ниже своих исторических максимумов, установленных в ноябре 2021 года. Тогда стоимость одной монеты достигала $69 тысяч, после чего начала стремительно снижаться.

Ранее УНИАН уже рассказывал, что на 13-15 сентября запланировано обновление сети под названием "Слияние", которое станет важной вехой в развитии Ethereum. Ожидается, что этот шаг сделает сеть более быстрой и энергоэффективной.

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