Биткоин упал в цене после того, как ВОЗ зарегистрировала новый штамм коронавируса.

Наиболее ликвидные криптовалюты в понедельник, 29 ноября, восстанавливают свои позиции после падения накануне, и, по прогнозам аналитиков, биткоин может подорожать до 60 тыс. долларов.

Об этом сказано в обзоре Forex Club, переданном УНИАН.

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Отмечается, что негативная динамика цифровых валют наблюдалась после того, как Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала новый штамм коронавируса, который может быть гораздо опаснее существовавших ранее.

За сутки биткоин, по данным Forex Club в Украине, подорожал на 5,6% – до 57492 долларов, с капитализацией 1,08 трлн долларов. Ethereum поднялся в цене на 6,9% – до 4334 долларов, при капитализации 512,6 млрд долларов. XRP вырос на 7,6% – до 0,988 долларов, при капитализации 46,5 млрд долларов. Litecoin укрепился на 4,8% – до 199,2 долларов, с капитализацией 13,8 млрд долларов.

Общая капитализация крипторынка достигла 2,57 трлн долларов.

"В ближайшее время, по прогнозам аналитиков, рынок продолжит восстанавливать утраченные ранее позиции: Bitcoin может подорожать до 60000 долларов, Ethereum – до 4400 долларов, XRP – до 1,1 долларов, а Litecoin – до 220 долларов", - сказано в сообщении.

Максимум был достигнут 12 ноября 2021 года, когда биткоин поднялся до отметки 64,400 тыс. долл.

Биткоин в Украине:

6 октября 2021 года президент Владимир Зеленский отказался подписывать принятый Верховной Радой закон о биткоине, предусматривающий законодательное урегулирование рынка цифровых активов, и вернул его в парламент со своими предложениями.

Законопроект "О виртуальных активах" (№3637) был внесен в Верховную Раду 11 июля 2020 года. В первом чтении документ приняли 2 декабря, а во втором - 8 сентября 2021 года 276 голосами.

Документ легализировал использование виртуальных активов в Украине и вводил регулирование его различными госорганами.

При этом, по состоянию на сентябрь 2021 года, в Нацбанке исключали возможность присвоения виртуальным активам статуса платежного средства.

По результатам первого полугодия 2021 года Украина вошла в топ-5 стран мира по объему транзакций с криптовалютами.

Кроме того, Украина вошла в десятку стран с наибольшим заработком на криптовалютах (в частности, на биткоинах) по итогам 2020 года.

Как менялся курс биткоина:

Автор: Екатерина Жирий