Высокая пенсия может быть начислена тем, у кого есть 35 лет стажа и в годы работы зарплата была более чем в 2,5 раза выше средней.

Часть украинских пенсионеров могут рассчитывать на получение пенсий в три раза превышающих среднюю пенсию по Украине.

В 2021 году средняя пенсия у женщин в Украине составляет 3031,32 грн, что на 30% меньше, чем средняя пенсия у мужчин — 4242,53 грн. Однако, часть украинцев могут рассчитывать на пенсию в размере 10 тыс. грн. Об этом говорится в законе "Об общеобязательном пенсионном страховании" в редакции от 01.07.2021.

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Как говорится в документе, пенсия в размере 10 тысяч гривень может быть начислена тем, у кого есть 35 лет стажа и в годы работы зарплата была более чем в 2,5 раза выше средней.

От чего зависит размер пенсии

Согласно формуле расчета размера пенсии, которая указана в документе, размер пенсии зависит от зарплаты и стажа.

Заработная плата (доход) для исчисления пенсии определяется по формуле:

Зп = Вс х (Ск : К), где:

Зп - заработная плата (доход) застрахованного лица для исчисления пенсии, в гривнах;

Вс - средняя заработная плата (доход) в Украине, с которой уплачены страховые взносы, за три календарных года, предшествующих году обращения за назначением пенсии.

Ск - сумма коэффициентов заработной платы (дохода) за каждый месяц (Кз1 + Кз2 + Кз3 + ... + Кзn)

К - страховой стаж за месяцы, учтено для определения коэффициента заработной платы (дохода) застрахованного лица.

Коэффициент зарплаты за каждый месяц страхового стажа определяется по формуле:

Кз = Зв : Вс, где:

Кз - коэффициент заработной платы (дохода) застрахованного лица;

Зв - сумма заработной платы (дохода) застрахованного лица, с которой уплачены страховые взносы и которая в соответствии с настоящим Законом учитывается для исчисления пенсии за месяц, за который рассчитывается коэффициент заработной платы (дохода);

Вс - средняя заработная плата (доход) в Украине, с которой уплачены страховые взносы.

Сумма зарплаты за месяц, за который рассчитывается коэффициент, определяется по формуле:

Н = С + Зд, где:

Н - сумма заработной платы (дохода) застрахованного лица, в соответствии с этим Законом учитывается для исчисления пенсии за месяц, за который рассчитывается коэффициент заработной платы (дохода);

С - сумма заработной платы (дохода) застрахованного лица, с которой фактически уплачены страховые взносы. Если сумма страховых взносов уплачена исходя из размера минимальной заработной платы, установленной законом на месяц, за который получен доход (прибыль), для исчисления пенсии учитывается размер минимальной заработной платы;

Зд - сумма заработной платы за месяц, за который определяется коэффициент заработной платы (дохода).

Формула расчета пенсии:

Среднюю зарплату по стране за три прошедших года умножают на 1%, на стаж в годах и на соотношение зарплаты конкретного человека к средней.

Кто сколько получит:

Согласно данной формуле, украинцы, которые получают меньше средней зарплаты, могут претендовать только на минимальную пенсию.

Украинцы, получавшие минимальную зарплату, согласно данной формуле получают компенсацию из госбюджета и как результат - минимальную пенсию.

Госбюджет-2021 и пенсии

15 декабря 2020 года Верховная Рада приняла законопроект о государственном бюджете Украины на 2021 год.

В этот же день, 15 декабря 2020 года, министр финансов Сергей Марченко, комментируя вопрос одного из депутатов о сокращении расходов Пенсионного фонда на 8 млрд грн при подготовке ко второму чтению проекта госбюджета на 2021 год, заявил, что в бюджете-2021 достаточно средств для выплаты пенсий.

Планировалось, что индексацию пенсий на 11% проведут с 1 марта. В апреле запланирован автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров с учетом размера зарплаты и стажа.

Начиная с 1 января 2021 года в Украине начали повышать пенсии отдельным категориям пенсионеров. В частности пенсии выросли на 300 грн - до 2400 грн, повышение касается тех, кому больше 65 лет и чей стаж составляет 30 лет - для женщин и 35 лет - для мужчин. Повышение связано с ростом минимальной зарплаты в Украине, которую второй раз повысят с 1 декабря 2021 — соответственно, тогда пенсии указанной категории пенсионеров вырастут еще раз, с 2400 до 2600 грн.

27 января Кабинет министров утвердил законопроект об индексации пенсий для всех пенсионеров с 2022 года, который будет передан на рассмотрение в Верховную Раду.

17 февраля 2021 года Кабинет министров в ходе заседания утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2021 год.

Кроме этого, в 2021 году в Украине дважды повысят минимальную пенсию (в целом на 9,3%) — соответственно росту прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

С 1 марта 2021 года в Украине проведена плановая индексация пенсий, которая составит примерно 11%. Кроме того, украинцы в возрасте от 80 лет начали получать ежемесячную доплату в размере 500 гривен (если их пенсия не достигает размера средней заработной платы в Украине, которая учитывается для начисления пенсий).

С 1 апреля 2021 в Украине был запланирован перерасчет выплат пенсий работающим пенсионерам с учетом стажа (или стажа и заработка), приобретенных после 1 марта 2019 года.

С 1 июля 2021 ежемесячную доплату в размере 400 гривен начнут получать пенсионеры в возрасте от 75 до 80 лет (аналогично, если их пенсия не достигает размера средней заработной платы в Украине, которая учитывается для начисления пенсий).

В июле 2021 года будет проведена индексация пенсий для 1 млн пенсионеров, которым пенсии были назначены в 2018-2020 годах, а также для получающих пенсию в минимальном размере.

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Автор: Елена Коваленко