UnionPay по своей инициативе ограничила партнерства с санкционными банками как в части эквайринга, так и в части эмиссии.

Крупнейшая в мире китайская платежная система UnionPay ограничила работу с российскими банками-эквайерами, против которых ввели санкции из-за войны в Украине.

Об этом сообщает российское издание "РБК" со ссылкой на два источника в банках и платежном рынке.

Отмечается, что UnionPay запретила обслуживание своих карт, выпущенных иностранными банками, в их POS-терминалах.

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"Да, действительно китайская платежная система UnionPay по своей инициативе ограничила партнерства с санкционными банками как в части эквайринга, так и в части эмиссии. В частности, только по устному уведомлению был отключен прием иностранных карт UnionPay", - рассказал собеседник издания.

По мнению источника, такое решение могло быть принято из-за риска вторичных санкций.

UnionPay и война против Украины:

28 февраля Министерство финансов Украины обратилось к международным платежным системам Mastercard, Visa и American Express с просьбой прекратить обслуживание всех банков РФ и Беларуси в связи с полномасштабным вторжением РФ в Украину.

1 марта Mastercard и Visa начали блокировать доступ к платежным системам российским банкам. Следом в России перестала работать и платежная система Apple Pay.

17 марта Национальный банк Украины обратился к китайским платежным системам China UnionPay и UnionPay International с призывом выйти из платежного рынка РФ. В частности НБУ призвал прекратить обслуживание всех операций с платежными картами China UnionPay и UnionPay International как на территории РФ, так и выпущенных банками из РФ за ее пределами.

13 апреля 2022 года иностранные интернет-магазины начали блокировать платежи по картам китайской платежной системы UnionPay.

21 апреля UnionPay приняла решение о прекращении сотрудничества с попавшими под санкции Запада российскими банками. Из-за этого они больше не могут выпускать общие карты.

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