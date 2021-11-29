Давление на гривню продолжает оказывать кризисная ситуация в энергетическом секторе.

На текущей неделе давление на гривню сохранится, и украинская валюта будет колебаться в пределах 27,1-27,2 грн/долл.

Об этом рассказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин в комментарии, переданном УНИАН.

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"Исходя из сложившихся факторов, ожидаем сохранение давления на гривню и движение в диапазоне 27,1-27,2 грн за доллар. Целевым уровнем пока остается 27,5 грн за доллар", - сказал эксперт.

По его словам, рынок переваривает поступившую информацию в конце прошлой недели. Это и пресс-конференция президента Владимира Зеленского с неожиданными заявлениями, и сохраняющаяся напряженность на границах с РФ, и новый штамм коронавируса, вызвавший панику на мировых рынках. Также продолжается оценка меморандума с МВФ и влияние требований на экономику страны.

Кроме того, давление на гривню продолжает оказывать кризисная ситуация в энергетическом секторе. Цены на газ растут, и энергоимпортеры будут вынуждены выйти с закупками, если не по контрактам на ближайшие месяцы, то по контрактам на весну 2022 года.

Также Шевчишин отметил, что на текущей неделе ожидается большой объем выплат по ОВГЗ - на 12,7 млрд грн, а также выплаты купонов по семи выпускам, что потребует ресурса от Министерства финансов и выведет на рынок большой объем гривны. В итоге избыточная ликвидность выльется на рынок, и спрос на валюту повысится.

Курс на 29 ноября:

Национальный банк Украины на 29 ноября установил официальный курс гривни к доллару на уровне 27,10 грн/долл., то есть гривня ослабла на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Автор: Екатерина Жирий