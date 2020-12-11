Премьер-министр заявил, что залогом выхода Украины из кризиса является сотрудничеством с МВФ, Всемирным банком, ЕС и другими финансовыми партнёрами.

Залогом для выхода Украины из мирового экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, является сотрудничеством с Международным валютным фондом, Всемирным банком, Европейским Союзом и другими финансовыми партнёрами.

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Об этом в своем видеообращении к участникам международной конференции "Украина: инвестиционная гавань во времена перемен" заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Залогом для выхода из кризиса является сотрудничеством с Международным валютным фондом, Всемирным банком, Европейским Союзом и другими финансовыми партнёрами… Взаимопонимание и совместное видение дальнейших реформ должны и в дальнейшем обеспечивать наше эффективное сотрудничество с МВФ и другими международными партнёрами Украины", - сказал он.

По словам премьера, власть ожидает, что в ближайшее время будет сообщение о начале работы миссии МВФ в Украине, что даст нам возможность рассчитывать на получение в ближайшее время второго транша по программе stand-by.

Что этому предшествовало

9 июня 2020 года Совет директоров Международного валютного фонда утвердил 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием, эквивалентным 3,6 миллиарда SDR (около 5 миллиардов долларов), направленную на помощь Украине в преодолении последствий пандемии COVID-19.

12 июня Украина получила первый транш кредита МВФ в рамках новой программы сотрудничества в размере 2,1 миллиарда долларов.

В конце ноября Министерство финансов сообщило об успешном завершении переговоров с Международным валютным фондом по основным параметрам проекта госбюджета на 2021 год, что было одной из главных предпосылок для начала первого пересмотра совместной с МВФ программы stand-by для Украины.

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Автор: Дмитрий Шварц