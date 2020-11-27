У Украины уже есть программа сотрудничества, по которой фонд предлагает и дальше работать.

Международный валютный фонд не рассматривает выделение Украине чрезвычайного финансирования.

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Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко.

"Речь идет о том, обращались ли мы по emergency finаnce. Это финансирование, когда у государства действительно есть проблема. Мы этот вопрос рассматривали в связи с действующей ситуацией. Но я вам скажу ответ наших партнёров из Международного валютного фонда: "Уважаемая Украина, у вас есть программа поэтому, пожалуйста, мы по этой программе готовы сотрудничать. Мы сейчас не рассматриваем для вас emergency finаnce". Мы задали вопрос, нам чётко ответили, что нужно работать в рамках программы и выполнять условия", - сказал он.

Что этому предшествовало

18 ноября президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой, в котором заявил, что Украина выполнила все "структурные маяки", предусмотренные для пересмотра программы Международного валютного фонда.

9 июня 2020 года Совет директоров Международного валютного фонда утвердил 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием, эквивалентным 3,6 миллиарда SDR (около 5 миллиардов долларов), направленную на помощь Украине в преодолении последствий пандемии COVID-19.

12 июня Украина получила первый транш кредита МВФ в рамках новой программы сотрудничества Украины и Фонда в размере 2,1 миллиарда долларов.

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Автор: Дмитрий Шварц