Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал промышленность одним из приоритетов правительства.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что новое Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности должно получить на внешних рынках заказов для украинских предприятий на сумму не менее 1 миллиарда долларов.

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Как сообщает Департамент коммуникаций Секретариата Кабинета министров, об этом Шмыгаль сказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 18 сентября.

Премьер-министр назвал промышленность одним из приоритетов правительства. По его словам, созданное Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности будет способствовать экспортным заказам и контрактам.

"Уже есть первые договоренности, результат которых, я уверен, мы уже увидим в следующем году. КРИ для министерства очень простой: не менее 1 миллиарда долларов заказов на внешних рынках для нашей промышленности", - подчеркнул Шмыгаль.

Что этому предшествовало

6 июля Верховная Рада назначила Олега Уруского на должность вице-премьер-министра - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

22 июля Кабинет министров создал Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Среди основных задач министерства - формирование и реализация госполитики в промышленной отрасли, а также в сферах военно-технического сотрудничества, внешнеэкономической деятельности, связанной с продвижением товаров стратегических отраслей промышленности.

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Автор: УНИАН