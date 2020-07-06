Каждое второе украинское предприятие не сможет в ближайшие три месяца нарастить производство - Госстат

80% предприятий не будут поднимать отпускные цены на продукцию.

Около 46% украинских промышленных предприятий не ожидают изменений в объемах производства продукции в следующие три месяца, в то время как 28% предприятий ожидают роста производства.

Об этом сообщила Государственная служба статистики.

Кроме этого, 80% украинских предприятий не ожидают роста отпускных цен на продукцию в следующие три месяца и только 14% считают, что цены вырастут.

Читайте такжеВ Госстате назвали отрасли экономики с самой высокой теневой занятостью

Также 49% предприятий ожидают, что в следующие три месяца не будут экспортировать продукцию и 30% - что количество иностранных заказов на продукцию не изменится.

Согласно сообщению Госстата, 75% промышленных предприятий не ожидают сокращения рабочих мест в ближайшие три месяца, в то время как 19% считают, что сокращение все же произойдет.

Как сообщили в Госстате, исследование проводилось анкетным методом и в рамках его было опрошено около 1,5 тыс. предприятий.

Как сообщал УНИАН, промышленное производство в Украине в 2019 году упало на 1,8% после роста на 1,1% в 2018 году.

В мае 2020 года падение промпроизводства в Украине замедлилось до 12,2%.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram