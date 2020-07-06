Каждое второе украинское предприятие не сможет в ближайшие три месяца нарастить производство - Госстат
Около 46% украинских промышленных предприятий не ожидают изменений в объемах производства продукции в следующие три месяца, в то время как 28% предприятий ожидают роста производства.
Об этом сообщила Государственная служба статистики.
Кроме этого, 80% украинских предприятий не ожидают роста отпускных цен на продукцию в следующие три месяца и только 14% считают, что цены вырастут.
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Также 49% предприятий ожидают, что в следующие три месяца не будут экспортировать продукцию и 30% - что количество иностранных заказов на продукцию не изменится.
Согласно сообщению Госстата, 75% промышленных предприятий не ожидают сокращения рабочих мест в ближайшие три месяца, в то время как 19% считают, что сокращение все же произойдет.
Как сообщили в Госстате, исследование проводилось анкетным методом и в рамках его было опрошено около 1,5 тыс. предприятий.
Как сообщал УНИАН, промышленное производство в Украине в 2019 году упало на 1,8% после роста на 1,1% в 2018 году.
В мае 2020 года падение промпроизводства в Украине замедлилось до 12,2%.
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