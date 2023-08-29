По мнению председателя правления "Глобус Банка" Сергея Мамедова, в сентябре-октябре условия по большинству популярных банковских депозитных и кредитных продуктов существенно изменятся.

В сентябре-октябре условия по большинству популярных банковских депозитов и кредитных продуктов существенно изменятся.

Ситуация в экономике впервые за 1,5 года войны позволяет сделать взвешенные и аргументированные оптимистические прогнозы, говорится в переданном УНИАН комментарии председателя правления "Глобус Банка" Сергея Мамедова.

"Ожидается, что к концу года ВВП вырастет до 2,9%, инфляция не превысит 10,8%, учетная ставка будет снижена до 20-18%, накоплены мощные международные резервы в $42 млрд. Все эти факторы будут побуждать банковский сектор к активному развитию", - считает эксперт.

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Так, по мнению банкира, в сентябре-октябре условия по большинству популярных банковских депозитных и кредитных продуктов существенно изменятся:

средние ставки по "коммерческим" ипотечным программам в зависимости от условий кредита (срока погашения и суммы первого взноса) могут снизиться в среднем на 3-5%;

средние ставки по гривневым депозитам с размещением от 3 мес. до 6 мес. будут снижаться до уровня 14% с "чистой" прибылью до 6% годовых;

средние ставки на гривневые вклады с размещением от 6 мес. до 1 года снизятся до 15-16%;

средние ставки по автокредитам на новые авто сократятся на 3-5% - начисления для клиентов, в зависимости от размера первого взноса и срока кредита, составят до 3-11% годовых.

За полтора-два месяца, как прогнозирует специалист, в сегменте ипотечного кредитования коммерческие банковские программы потенциально смогут составить конкуренцию государственной программе "єОселя", а количество выданных ипотечных кредитов может вырасти почти вдвое — до 900-1000 кредитов в месяц (для сравнения по данным НБУ, в июне суммарное количество выданных ипотек по программе "єОселя" и по собственным программам банков составило 527 кредитов). Также ожидается возобновление ипотечных программ в минимум в трети банков (сейчас активные ипотечные программы действуют только в 5 банках).

"Конечно пока невозможно учесть военные риски, возможные последствия террористических атак врага и их влияние на экономику, на общественные настроения. Однако руководители банков настроены достаточно оптимистично: экономика сейчас достаточно крепкая, чтобы удачно пройти осенне-зимний период", — резюмировал Мамедов.

Процентные ставки в Украине

В июле правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 25% до 22%, это стало первым снижением с июня прошлого года, когда ставку подняли сразу с 10 до 25%.

По прогнозу директора департамента розничного бизнеса "Глобус Банка" Дмитрия Замотаева, к сентябрю ставки по гривневым депозитам могут сократиться с 21% до 19%, в то время, как ставки по долларовым вложениям вырастут. По мнению банкира, до конца года размер учетной ставки может сократиться до 20%, что, в свою очередь, приведет к снижению ставок по гривневым депозитам для украинцев.

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