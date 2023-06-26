Большинство членов комитета ожидают, что к концу года ставка будет составлять 20-21% против нынешних 25%.

Национальный банк Украины начнет снижать учетную ставку уже в июле или сентябре, так как большинство членов Комитета по монетарной политике считают возможным снижение учетной ставки на 1-2 п. п.

Как сообщила пресс-служба регулятора, такую возможность считают реальной большинство членов Комитета по монетарной политике НБУ. Трое из 11 членов комитета были готовы снизить учетную ставку уже в июне, но большинство участников последнего заседания высказались против.

Они решили, что риски от преждевременного снижения учетной ставки гораздо выше, чем от удержания ее неизменной, однако в июле ситуация может измениться.

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"Большинство членов Комитета по монетарной политике считают возможным снижение учетной ставки на 1-2 п. п., начиная с июля или сентября. Они согласились, что в случае дальнейшего, более стремительного, чем прогноз, замедления общей и базовой инфляции, соответствующего улучшения ожиданий и сохранения достаточного объема международных резервов НБУ сможет перейти к циклу снижения учетной ставки без риска потери привлекательности гривневых активов", – говорится в сообщении регулятора.

Однако сообщается, что сильного понижения учетной ставки не будет, кроме того, если Украина столкнется с новыми вызовами, Национальный банк готов отсрочить это решение.

В НБУ отметили, что потеря привлекательности гривни – слишком сильная угроза для макрофинансовой устойчивости и устойчивого снижения инфляции, поэтому "учетная ставка в условиях полномасштабной войны должна оставаться положительной в реальном выражении".

Большинство членов комитета ожидают, что к концу года ставка будет составлять 20-21% против нынешних 25%.

Учетная ставка в во время войны

Учетная ставка - это монетарный инструмент, который определяет процент, под который НБУ предоставляет кредиты банкам. От этого зависит, под какой процент банки будут предоставлять кредиты и депозиты физлицам и бизнесу.

С помощью учетной ставки НБУ пытается влиять на инфляцию. Увеличение ставки используется для сдерживания цен, снижение - для повышения экономической активности путем более активного кредитования.

До полномасштабной войны учетная ставка в Украине составляла 10%, а за шесть месяцев до этого - 6%. Это был самый низкий уровень учетной ставки за всю историю.

С июня 2022 года учетную ставку держат на уровне 25%. В апреле правление Национального банка Украины приняло решение в седьмой раз сохранить учетную ставку на уровне 25% годовых.

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