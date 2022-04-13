Новые правила вступили в силу 13 апреля.

Правила возвращения банковских депозитов в Украине изменили с 13 апреля. Новые правила будут действовать даже в том случае, если банк закроется.

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

"Новый закон вводит 100% гарантию по банковским вкладам физических лиц и ФЛП (вместе с начисленными процентами, если это был депозит). Гарантия будет распространяться на вкладчиков платежеспособных банков. То есть действие закона на вкладчиков банков, уже проходящих стадию ликвидации, не будет распространяться", - говорится в сообщении.

При этом указано, что после окончания войны через три месяца гарантированная сумма составит максимум 600 тысяч гривень, а до войны она составляла 200 тысяч гривень.

В то же время, если вклад был в валюте, то вернут деньги в гривнах по курсу НБУ только в случае закрытия банка.

Кроме того, "Ощадбанк" будет частью Фонда гарантирования вкладов, поэтому на него также распространяются новые правила.

Как ранее сообщал УНИАН, 13 апреля популярный в Украине проект "Универсал Банка" - monobank завершил первый квартал текущего года с убытками в сумме более 100 миллионов гривень. При этом убытки за март составили 548,2 миллиона гривень.

Вас также могут заинтересовать новости: