Средства поступят через структуру Всемирного банка.

Кабинет министров Украины принял решение, необходимое для привлечения 1,2 миллиарда долларов от группы Всемирного банка в поддержку социальной сферы.

Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, по словам которого, речь идет о привлечении займа от Международного банка реконструкции и развития. "Это средства под гарантии правительства Японии, которые мы направим на социальную защиту украинских семей и детей, на социальную защиту людей с инвалидностью и другие важные социальные программы", - отметил глава правительства.

Также он добавил, что Кабмин продолжает работу над повышением эффективности социальной помощи населению. Для этого социальная политика реализуется по принципам цифровизации, адресности, универсальности, справедливости и безбарьерности.

Видео дня

На сегодняшнем заседании, по словам Шмыгаля, правительство утверждает постановление, которое позволит расширить единую информационную систему социальной сферы благодаря включению в нее ряда реестров и баз данных.

"Кроме того, будет определен порядок обмена информацией с другими информационными системами. Все это позволит правительству внедрять новые социальные услуги онлайн, улучшать имеющуюся систему социального обеспечения", - добавил он.

Покрытие бюджетного дефицита

Дефицит государственного бюджета правительство оценивает в 42 миллиарда долларов, из которых значительную часть составляют расходы на социальную сферу. Покрывают эту сумму благодаря грантам от США, макрофинансовой помощи от Евросоюза и новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом.

Проект государственного бюджета на 2024 год, который уже принят Верховной Радой в первом чтении, также предусматривает примерно такой же уровень дефицита. Доходная часть проекта госбюджета-2024 составляет 1,56 триллионов гривен (это на 345 миллиардов больше по сравнению с текущим годом), а расходная – 3,1 триллиона (+325 миллиардов к текущему году).

Вас также могут заинтересовать новости: