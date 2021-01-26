Рабочая группа, которая инициировала Декларацию, ставит целью добиться глобального признания моряков ключевыми работниками.

В рамках Всемирного экономического форума в Давосе, который начал работу 25 января в онлайн-формате, будет официально представлена ​​новая инициатива Глобального морского форума - Декларация Нептуна о благополучии моряков и замене экипажей.

Рабочая группа, которая инициировала Декларацию, ставит целью добиться глобального признания моряков ключевыми работниками, предоставив им ранний доступ к вакцинации от коронавируса, а также введение правительствами «протоколов здравоохранения золотого стандарта» для замены экипажей, сообщает на своей Facebook-странице Ассоциация "Всеукраинское Объединение Крюинговых Компаний".

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Перед тем группа международных инвесторов во главе с Fidelity International, управляющих активами на сумму более 2 трлн долларов, обратилась к ООН с призывом разрешить кризис замены экипажей. Поскольку в некоторых регионах началась борьба с новым штаммом коронавируса, инвесторы выразили обеспокоенность тем, что кризис крюинга (услуг управления экипажем судов), вызванный пандемией и блокировками, не может быть решен судоходной отраслью самостоятельно.

А тем временем, пока мировые лидеры решают глобальные вопросы защиты моряков, украинские моряки 25 января вышли на всеукраинскую акцию протеста против коррупции в сфере морских перевозок и сложной системы дипломирования. Главные требования протестующих - отставка министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия, а также и.о. главы Госслужбы морского и речного транспорта Украины Андрея Глазкова. Также моряки требуют упрощения системы дипломирования. Как рассказали участники протеста, для сдачи экзаменов нужны большие суммы денег. Известны случаи, когда морякам не давали сдать необходимые экзамены без взятки в размере 4-8 тыс. евро.

Кризис, спровоцированный Мининфраструктуры во главе с Владиславом Криклием, может еще больше обострить проблемы морской отрасли во всем мире. Ведь сейчас Украина входит в пятерку государств мира по количеству моряков, работающих на судах под иностранными флагами.

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Автор: УНИАН