Две крупнейшие страны ЕС предложили создать фонд спасения экономики на 500 миллиардов евро

Две крупнейшие страны ЕС предложили Еврокомиссии занять эти средства от имени всего блока и потратить их в дополнение к бюджету ЕС на 2021-2027 годы, который уже близок к 1 триллиону евро.

Франция и Германия в понедельник предложили создать фонд восстановления на 500 миллиардов евро ($543 миллиарда), который будет предоставлять гранты регионам Евросоюза и секторам, наиболее пострадавшим от коронавирусного кризиса.

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Две крупнейшие страны ЕС предложили Еврокомиссии занять эти средства от имени всего блока и потратить их в дополнение к бюджету ЕС на 2021-2027 годы, который уже близок к 1 триллиону евро, передает Рейтер.

Однако предложение грантов, а не кредитов может встретить сопротивление ряда стран ЕС, таких как Нидерланды, Финляндия и Австрия, которые не приветствуют дополнительных расходов.

Еврокомиссия должна представить собственное предложение о фонде восстановления, привязанном к следующему долгосрочному бюджету блока, 27 мая. Комиссия сообщила, что приветствует инициативу Парижа и Берлина.