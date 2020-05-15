CNN: Крупнейшие экономики Европы быстро обваливаются, но худшее еще впереди

Германия переживает один из крупнейших сокращений ВВП со времен объединения с коммунистической ГДР.

Экономика Германии сокращается самыми быстрыми темпами с начала глобального финансового кризиса в первые три месяца этого года. ВВП страны уменьшился на 2,2% по сравнению с предыдущим кварталом.

Как пишет CNN, немецкое агентство статистики объясняет это резким уменьшением потребления. Инвестиции в машиностроение и оборудование обвалились. В это время и в экспорте, и в импорте "наблюдается сильное сокращение" по сравнению с предыдущим четвертым кварталом.

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Большая картинка состоит в том, что сокращение немецкой экономики в первом квартале 2020 года было вторым по величине со дня объединения ФРГ и ГДР в 1990 году. Пересмотренные данные о ВВП показывают, что экономика Германии немного сократился даже в последние три месяца прошлого года. Это означает, что самая мощная страна еврозоны теперь официально в рецессии. Таким образом, Германия присоединилась к Франции и Италии. Однако, первый квартал она все же закончила немного в лучшем состоянии, чем вторая и третья экономики Европы. ВВП Франции упал на 5,8%, а Италии - на 4,7%.

Почему так произошло? Германия не вводила жестких мер социального дистанцирования вплоть до 22 марта. Однако, CNN пишет, что худшее еще впереди. Эксперт Capital Economics Джек Аллен-Рейнолдс сказал, что ожидает обвала немецкого ВВП на 10% во втором квартале.

"Карантин ослабят в мае и июне, но только постепенно. Немецкое восстановление будет сдерживаться проблемами в других частях Европы", - сказал он.

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Издание отмечает, что самого запуска заводов тоже не хватит, чтобы спасти экономику. Производство в Китае впервые начало расти со времен начала пандемии коронавируса. Это хорошие новости. Но это не означает, что вторая экономика мира вернет себе полную силу в ближайшее время. Стоит не забывать: ВВП Китая сократился на 6,8% в первом квартале по сравнению с прошлым годом. Хотя МВФ по-прежнему прогнозирует рост китайской экономики на 1,2% в этом году, аналитики предупреждают, что процесс восстановления страны затянется. Проблема не в том, чтобы запустить заводы. Пекин может довольно легко и быстро вернуть производителей и разработчиков в игру. Но вызовом для него будет заставить потребителей тратить больше.

Розничная торговля в Китае сократилась на 7,5% в апреле по сравнению с прошлым годом. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные сегодня. Это означает, что финансы домохозяйств в стране в тяжелом состоянии. Безработица снова начала расти, хотя в марте этот процесс стал немного мягче.

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Что это говорит другим странам? Востановление экономики Китая продолжается уже больше месяца. Даже в Ухане, который стал эпицентром пандемии, карантин отменили 8 апреля. Это означает, что странам, которые до сих пор не могут обуздать коронавирус, придется потратить еще много месяцев, прежде чем их экономики начнут восстанавливаться. Некоторые могут даже потерять год.