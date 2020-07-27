Handelsblatt: Коронавирус загоняет Россию в нищету

Путин обещал сделать свою страну одной из пяти крупнейших экономик мира, но теперь об этом в Кремле даже не мечтают.

Пандемия коронавируса все острее ощущается в экономике России. ВВП неуклонно падает, а количество новых заражений вызывает страх, что придется снова идти на жесткий карантин из-за второй волны эпидемии.

Но и первая волна уже привела к фатальным последствиям, - пишет немецкое издание Handelsblatt. Тысячи российских предприятий объявили о банкротстве, и эта волна продолжается. Безработица растет стремительно.

"Дыры в государственном бюджете увеличиваются, а политические протесты в провинции давят на Кремль. Все чаще в демонстрациях принимают участие работники перегруженной сферы здравоохранения", - говорится в статье.

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Так что теперь Владимир Путин дистанцируется от важных экономических проектов. Особенно от необходимости поднять налоги. Вскоре после того, как он впервые стал президентом России в 2000 году, он ввел единую ставку налога в 13%. Россияне начали выполнять налоговые нормы. Поступления в бюджет сильно выросли. Но теперь с января появится требование облагать 15% налогом доходы, которые превышают 60 тысяч евро в год. Москва также планирует продать крупные инфраструктурные объекты, например, порты. В некоторых компания государственная доля будет снижена до 50%.

"Путин отменяет и свой многомиллиардный план воплощения гигантских инфраструктурных программ. Их теперь придется пересмотреть. А тем временем он отказался от своей самой амбициозной цели: чтобы к 2030 году Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира. Таким был его лозунг в 2018 году. В его новом списке целей этого пункта больше нет", - пишет издание.

Российский Центральный банк подсчитал, что во втором квартале ВВП России упал на 9,5-10%. По мнению экономистов включительно с Софией Донец из инвестиционной компании Renaissance Capital, российский ВВП продолжит падение и в новом квартале. При этом пандемия коронавируса не укрощена. В РФ зафиксировано более 800 тысяч случаев заражения. Ежедневно страна фиксирует около 6 тысяч новых случаев.

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Скорого восстановления экономики ожидать не приходится еще и потому, что внутренний спрос еще долго будет низким. В российском "Сбербанке" подсчитали, что фонд оплаты труда в стране сократился до уровня начала века из-за резкого роста безработицы и сильного урезания зарплат. Больше половины работников в стране столкнулись с тем, что их доходы сократились минимум на 30%.

"Между тем, у почти половины россиян нет никаких сбережений, потому что они уже исчерпали их из-за коронавируса. До апреля таких было только 14%. Кроме того, 44,6% из 145 миллионов жителей страны вынуждены сегодня жить менее чем на 180 евро в месяц", - говорится в статье.

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Handelsblatt пишет, что в Москве дипломаты уже говорят о "взрывоопасной ситуации" для "избалованного успехом властелина Кремля". Путин уже провозгласил, что восстановление рынка труда стало его задачей номер "один". Но у него на самом деле не так много возможностей для маневров. Дыры в государственном бюджете, золотовалютных резервах и государственных фондах становятся все большими. Экономисты ждут, что Россия столкнется с самым большим дефицитом бюджета за более чем десятилетие.

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