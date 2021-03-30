Журналисты получили от правоохранителей информацию о детали этой программы и ее исполнителей.

Журналисты разоблачили новую убыточную для госбюджета схему по "серому" импорту турецкой обуви.

Читайте такжеВ порту Одесской области изъяли партию контрабандного янтаряОб этом говорится в программе "Гроші".

На скандальноизвестной Одесской таможне правоохранители разоблачили новую "контрабандную программу".

На этот раз речь идет о теневой схеме импорта обуви из Турции, которая наносит немалые убытки бюджету Украины.

Журналисты получили от правоохранителей информацию о детали этой программы и ее исполнителей.

Подробнее об этом можно узнать из следующего видеоматериала:

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Автор: Богдан Слуцкий