Журналисты разоблачили новую убыточную для госбюджета схему по "серому" импорту турецкой обуви.
Читайте такжеВ порту Одесской области изъяли партию контрабандного янтаряОб этом говорится в программе "Гроші".
На скандальноизвестной Одесской таможне правоохранители разоблачили новую "контрабандную программу".
На этот раз речь идет о теневой схеме импорта обуви из Турции, которая наносит немалые убытки бюджету Украины.
Журналисты получили от правоохранителей информацию о детали этой программы и ее исполнителей.
Подробнее об этом можно узнать из следующего видеоматериала:
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