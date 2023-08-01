Июль принес украинцам шокирующее открытие: счета за свет увеличились почти вдвое. Во-первых, с 1 июня тариф за электроэнергию для населения увеличился с 1,44 и 1,68 гривен до 2,62 гривен за киловатт-час. Во-вторых, из-за изнуряющей летней жары граждане стали больше использовать прожорливые электрические приборы для охлаждения своих домов.

Те, кто потреблял не более 150 киловатт-часов в месяц и до повышения тарифов платил где-то 250 гривен, сейчас должны оплатить не менее 400 гривен. Здесь действует правило: чем больше домохозяйство использует электроэнергии, тем больше вырастет платежка. А ведь, в то же время, это означает, что все в наших руках – и уменьшив потребление, мы уменьшим счета.

Если сейчас не начать менять свои привычки, то следующая платежка будет еще большим шоком, ведь август в Украине, по прогнозам метеорологов, обещает быть не менее жарким.

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Летние месяцы дополнительно "округлили" наши платежки из-за того, что при тридцатиградусных температурах жить и работать без кондиционера довольно сложно. А ведь и украинцы расслабились: если включают кондиционер на охлаждение, то сразу на 18 градусов. В бытовых розетках у многих без дела торчат маленькие "воры энергии" - зарядки, телевизор, микроволновка, на всякий случай греется бойлер. Утром могут одновременно работать и стиральная машина, и кофеварка, и утюг. Но в этом нет необходимости.

Многие из нас совершенно забыли, как ответственно мы экономили электроэнергию во время отключений прошлой осенью и зимой, потому что видели последствия: не потребляешь разумно – поврежденные в результате вражеских обстрелов сети не выдерживают нагрузки, и свет гаснет сразу во многих домах.

В бытовых розетках у многих без дела торчат маленькие "воры энергии".

Изнуряющая жара портит жизнь не только нам, но и жителям Европы и Соединенных Штатов Америки. По данным американской энергетической компании Entergy, летом расходы на охлаждение могут превышать долю в 55 процентов общей суммы платежки за электроэнергию.

Для экономии, энергетики советуют включать кондиционер на температуру не ниже 25 градусов. Снижение температуры кондиционера на каждый градус ниже двадцати пяти добавляет три процента стоимости месячной платежки. Поэтому в текущих условиях лучше сэкономить деньжата, чтобы перед наступлением холодов докупить необходимые для прохождения зимы павербанки и генераторы.

Продавцы кондиционеров уверяют, что чем больше температура в помещении отличается от улицы, тем больше киловатт девайс потратит при охлаждении.

Кондиционер, который предназначен для комнаты в 15-20 квадратных метров, за час активного охлаждения расходует около киловатта электроэнергии. При условии шестичасовой работы прибора в день в месяц он "съест" 180 киловатт электроэнергии. В наших реалиях – это более четырехсот гривен. Только месяц работы кондиционера! Но, если температура будет установлена, например, на уровне 23-25 градусов, затраты можно снизить на треть.

Некоторые могут сказать, что в таком случае охлаждение почти не будет ощущаться, но ведь стоит честно себя спросить: давно ли владельцы чистили свой маленький охладитель? Производители кондиционеров отмечают, что чистку фильтра нужно проводить ежемесячно, и раз в три месяца - делать прибору профилактику. Вряд ли большинство из нас обращает внимание на эти требования.

Чем больше температура в помещении отличается от улицы, тем больше киловатт кондиционер израсходует.

При покупке кондиционера стоит обращать внимание на класс энергоэффективности: самый высокий А+++ является на 50-80 процентов экономнее, чем его устаревший собрат. От последних, обычно, больше шума, чем холода.

То же касается не только жителей квартир и домов, но и владельцев торговых и бизнес-центров, крупных магазинов. Даже если на улице +35 градусов, то в середине этих зданий очень легко замерзнуть. Прогуливаясь в летних босоножках, уже через десять минут чувствуешь, что ноги начинают леданеть. Ну, зачем устанавливать такие низкие температурные режимы работы: чтобы охлаждать одежду и заставлять посетителей мерзнуть?

Рационально потреблять энергию нужно не только ради уменьшения собственных счетов, но и чтобы помочь отечественным энергетикам удержать баланс в энергосистеме. Компания "Укрэнерго" прогнозирует, что август будет самым сложным для украинской энергосистемы из-за вывода в ремонты энергоблоков, которые генерируют электричество.

От поведения каждого из нас будет зависеть, добьем ли мы энергетическую систему накануне зимы своим безответственным потреблением, позволим ли энергетикам "восстановить силы" и подготовиться к приближению холодов. К тому же, ответственное отношение поможет существенно сэкономить наши средства!

Анна Бредихина