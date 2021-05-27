27 мая Кока-Кола и еще 10 известных компаний, объединенных Американской торговой Палатой и Украинской Упаковочно-Экологической Коалиции (УКРПЭК), провели онлайн-презентацию «Европейский прОРыВ в обращении с упаковкой: в Украине впервые создается организация расширенной ответственности производителей (ОРВВ)», во время которой было объявлено о создании организации расширенной ответственности производителей в области упаковки.

Причиной, которая побудила компании активизировать свои действия в направлении создания ОРВВ, стала приверженность глобальным целям устойчивого развития ООН и желание компаний внедрить в Украине европейскую модель управления отходами упаковки, как это предусмотрено Соглашением об ассоциации с ЕС и Национальной стратегией управления отходами.

Создание такой организации будет способствовать выполнению глобальных обязательств Украины и бизнеса по внедрению практик устойчивого развития и приблизит к переходу к циркулярной экономике. По прогнозам, уже за первые 5 лет функционирования организации удастся собрать и переработать 4-5 млн тонн упаковки. Это составит 50-70% от всего выпущенного на рынок объема упаковки.

Таким шагом ответственный бизнес подает пример и для отечественного бизнеса в направлении внедрения ответственного управления отходами.

Кока-Кола уже много лет воплощает в Украине свои глобальные обязательства в сфере устойчивого развития, также реализуя проекты в области обращения с отходами в рамках стратегии «Мир без отходов». Это всемирная инициатива, цель которой к 2030 году собирать и перерабатывать в мире такое же количество упаковки, какое компания выпускает на рынок.

За 2020 год Кока-Кола собрала и переработала 43% эквивалента упаковки, которую она выпустила на рынок. Вся упаковка продукции системы компаний Coca-Cola подлежит переработке.

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Автор: Иван Бойко