Мера пресечения включала также внесение подозреваемым 230 млн грн залога, но средства в полном объеме на это время еще не внесены.

Бывшему председателю правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением, еще на два месяца продлили действие меры пресечения.

Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура, ссылаясь на решение судьи ВАКС от 17 апреля.

Речь идет о продлении срока действия обязанностей, возложенных на подозреваемого, а именно:

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- являться по каждому требованию к детективу, прокурору и в суд;

- не отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения детектива, прокурора или суда;

- уведомлять прокурора, детектива или суд об изменении своего места жительства;

- воздерживаться от общения с определенным кругом свидетелей по делу;

- сдать на хранение в соответствующий орган паспорт (паспорта) для выезда за границу;

- носить электронное средство контроля.

Отмечается, что в соответствии с постановлением апелляционной палаты ВАКС от 1 марта об избрании меры пресечения подозреваемый обязан внести 230 млн грн залога и выполнять определенные судом процессуальные обязанности.

"Несмотря на то, что решение о применении этой меры пресечения принято еще 1 марта, оно по состоянию на сегодня не выполнено - средства в полном объеме не внесены", - отметили в САП.

Дело Коболева

По данным следствия, в течение 2018 года Коболеву было незаконно начислено и выплачено премий на сумму, превышающую максимально допустимую на 229 млн 250 тыс. 410 грн.

Адвокаты Коболева настаивают на том, что лично Коблев не принимал решений о выплате себе и другим 40 работникам премий, так как это решение было за наблюдательным советом "Нафтогаза".

Также защита Коболева апеллирует к тому, что премии Коболев и другие сотрудники получили в 2017-2018 годах, а норма об ограничении условий оплаты труда, которая распространяет свое действие на наблюдательные советы предприятий с государственной долей, появилась лишь в 2020 году.

Сторона защиты приобщила к материалам производства письмо Клэр Споттисвуд, которая была председателем наблюдательного совета "Нафтогаза" с декабря 2017 по сентябрь 2021 года и принимала решение о выплате премии Коболеву. В нем Споттисвуд отмечает, что наблюдательный совет полностью осознает принятое решение и берет за него полную ответственность на себя.

19 января бывшему председателю правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением.

23 января Высший антикоррупционный суд не удовлетворил ходатайство прокурора о содержании Коболева под стражей.

31 января прокуроры обжаловали решение ВАКС, а 1 марта апелляционная палата ВАКС применила к Коболеву меру пресечения в виде залога в размере 229,248 млн грн.

По состоянию на 7 марта 2023 года єкс-глава "Нафтогаза" Коболев не внес назначенный судом залог.

14 марта судья ВАКС к ранее возложенным на подозреваемого обязанностям добавила новый-ношение электронного средства контроля.

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