1 марта апелляционная палата ВАКС применила к Коболеву меру пресечения в виде залога в размере 229,248 млн грн.

Экс-председатель правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев не внес назначенный судом залог.

Как сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, 1 марта апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда применила к Коболеву меру пресечения в виде залога в размере 229,248 млн грн.

"Согласно решению суда, подозреваемый должен был внести средства в течение 5 дней с момента провозглашения решения, то есть до 06.03.2023, и обязывался сообщить об этом детективу/прокурору. Однако по состоянию на 07.03.2023 информация о внесении залога в установленном судом размере так и не поступила в орган досудебного расследования", - говорится в сообщении.

Видео дня

В САП также отметили, что счета Коболева суд не арестовывал в этом уголовном производстве.

"Также сейчас со стороны НАБУ и САП отсутствуют какие-либо инициативы по блокированию счетов подозреваемого, которые бы препятствовали ему использовать имеющиеся у него финансовые активы", - добавили в прокуратуре.

Дело Коболева

По данным следствия, в течение 2018 года Коболеву было незаконно начислено и выплачено премий на сумму, превышающую максимально допустимую на 229 млн 250 тыс. 410 грн. Однако адвокаты Коболева настаивают на том, что лично Коблев не принимал решений о выплате себе и другим 40 работникам премий, так как это решение было за наблюдательным советом "Нафтогаза".

Также защита Коболева апеллирует к тому, что премии Коболев и другие сотрудники получили в 2017-2018 годах, а норма об ограничении условий оплаты труда, которая распространяет свое действие на наблюдательные советы предприятий с государственной долей, появилась лишь в 2020 году.

19 января правоохранители сообщили Коболеву о подозрении в злоупотреблении служебным положением.

23 января Высший антикоррупционный суд не удовлетворил ходатайство прокурора о содержании под стражей Коболева. Прокуроры обжаловали решение ВАКС.

1 марта 2023 года Апелляционный суд применил к экс-председателю правления "Нафтогаза" Андрею Коболеву меру пресечения в виде почти 230 млн грн залога.

Вас также могут заинтересовать новости: