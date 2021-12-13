В банке заявили, что комиссия за обслуживание счета предусмотрена тарифами.

Клиент "Ощадбанка" из города Белая Церковь (Киевская область) заявил, что финучреждение якобы обворовывает мертвых.

Об этом он написал в отзыве на сайте "Минфин".

По словам клиента, в 2019 году у него умер отец. В течение нескольких месяцев родственники обратились к нотариусу с заявлением о принятии наследства, подав запрос в "Ощадбанк". Нотариус запрашивала о наличии у умершего счетов и средств. В финучреждении назвали сумму, которая была у него на счету.

"Пока оформлялось наследство, получил свидетельство о наличии средств, которые принадлежали умершему и подтверждены справкой "Ощадбанка", пришел в отделение указанного банка получить наследство, но средств уже не было, "Ощадбанк" украл эти деньги у умершего клиента, взимая по 100 гривень за обслуживание неактивного счета клиента, а как он мог им пользоваться когда умер??? А наследники оформляли наследство по закону", - написал пользователь.

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Возмущенный клиент заявил, что считает такие действия мошенническими, поскольку на момент уведомления "Ощадом" нотариуса средства еще были на счету.

"Поэтому можно только представить сколько средств получает государственный "Ощадбанк" за обслуживание неактивных счетов не только живых, но и мертвых клиентов...", - резюмировал он.

В ответ представитель банка не стал отрицать списание средств со счета умершего, объяснив, почему так происходит.

"Комиссия за обслуживание неактивного счета предусмотрена тарифами банка и начинает списываться только если в течение года по счету не было ни одного зачисления или списания средств. Счет продолжает обслуживаться по действующим условиям обслуживания до его закрытия владельцем счета, или, в случае смерти последнего, его наследником", - пояснили в "Сбербанке".

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Автор: Виолетта Орлова