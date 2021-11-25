В банке пообещали проверить действия своих сотрудников.

В Украине снова пожаловались на "Ощадбанк"- жительница Черкасс возмутилась условиями обслуживания в государственном банке, рассказав об инциденте, произошедшем с ее матерью-пенсионеркой.

Об этом говорится в ее отзыве на сайте "Минфин". Неприятная ситуация случилась в городе Черкассы в отделении на улице Вернигоры, 2. Там банкомат "Ощадбанка "проглотил" пенсионную карту женщины.

"Сотрудники наотрез отказались разъяснить, что в таких случаях делать, но конкретно и настойчиво заставляли открывать новую карту, платить 40 гривень за открытие и ждать 14 рабочих дней", - говорится в сообщении.

Потерпевшая рассказала сотрудникам "Ощада", что она приехала из области и на днях ложится в онкобольницу, поэтому нуждается в деньгах. В ответ те сказали, что она может снять свою же пенсию с комиссией.

"Вопрос к сотрудникам - почему должным образом пожилому человеку не сказать, что карту же свою он может забрать, когда инкассаторы откроют банкомат. Зачем открывать пенсионную НОВУЮ карту???", - возмущается автор сообщения.

Читайте такжеСтало известно, когда "Ощадбанк" могут приватизироватьВ ответ представитель "Ощадбанка" извинился за эту ситуацию и подтвердил, что клиент в таком случае действительно имеет право выбрать один из двух вариантов. В частности, он может подождать результата инкассации или заказать перевыпуск карты и в течение трех дней забрать средства в кассе банка без комиссии, а впоследствии и новую карту. "Оба варианта имеют право на существование", - уточнил сотрудник банка и попросил клиентку написать в личные сообщения контактные данные для выяснения мотивов некорректного сообщения сотрудников черкасского отделения "Ощада".

Как сообщал УНИАН, ранее житель столицы рассказал о нелегальной схеме, которую обнаружил при оформлении "Карты киевлянина" в отделении "Ощадбанка".

"Государственный сберегательный банк Украины" ("Ощадбанк") зарегистрирован Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года. 100% акций банка принадлежат государству.

Автор: Юрий Годован