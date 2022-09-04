Люди на улицах могут поддержать снос власти Путина в РФ, считает юрист.

Власть Владимира Путина в России могут снести какие-то конструктивные силы, которые есть внутри самой власти.

Самого президента могут снести конструктивные властные силы, рассказал юрист, правозащитник и бывший депутат Госдумы Марк Фейгин в интервью Obozrevatel.

"...Найдутся какие-то особые конструктивные силы внутри власти, которые имеют возможности, чтобы снести какую-то группу, самого Путина, его ближайшее окружение и попытаться сохранить свои рычаги управления, пожертвовав некоторой частью власти, на которую повесят все грехи", – сказал он.

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По его мнению, эти конструктивные властные силы могут "повесить" ответственность за войну в Украине на своих коллег и обещать, что во время их "правления" все будет иначе.

"Такой вариант развития событий есть, но он очень радикальный. Бесспорно, его как-то поддержит улица. Возможно, это даже будет инспирироваться со стороны властей...", – считает эксперт.

Ранее Марк Фейгин говорил, что если армия РФ потерпит тотальное поражение в Украине покинет всю территорию украинского государства, в том числе и Крым, и Донбасс, то власти Владимира Путина наступит конец.

Напомним, РФ осуществила полномасштабное вторжение в Украину рано утром 24 февраля. Вооруженные силы Украины уже уничтожили примерно 49 050 захватчиков.

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