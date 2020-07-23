Новый глава НБУ исправил декларацию о доходах: появились еще 100 миллионов гривень и другое имущество

Кирилл Шевченко внес правки в свою декларацию о доходах. В результате, он добавил информацию о счете в швейцарском банке, а также наличие драгоценных часов

Кирилл Шевченко, которого Верховная Рада 16 июля назначила новым председателем Национального банка Украины, в этот же день опубликовал свою декларацию о доходах. Но 21 июля он внес изменения в эту декларацию.

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Об этом сообщает НВ.

Издание информирует, что в разделе "движимое имущество" Шевченко, помимо телевизора, еще указал:

1. Три единицы драгоценных наручных часов Audemar Piguet, две единицы наручных часов Rolex, одну единицу наручных часов CHOPARD и одни часы BREGUET, которые принадлежат его жене Юлии.

2. Три единицы наручных часов BREGUET - принадлежат самому Кириллу Шевченко.

3. В собственности жены также добавили - ручные драгоценные браслеты Messika, VAN CLEEF, JACOB & Co. Три набора гарнитура из сережек, кольца из драгоценного металла VAN CLEFF, такой же набор Stephen Webster и Crivelli. Кольцо и два набора сережек Crivelli. Сумка Hermes и две шубы Maurizio Braschi. Также указаны названия марки один браслет и кольцо.

В разделе "движимое имущество - транспортные средства" Шевченко, как свою собственность, указал квадроцикл OUTLADER MAX 1000R LTD.

В разделе "ценные бумаги" добавлена информация о совместную собственность семьи Шевченко 400 облигациях Сбербанка. Номинальная стоимость одной облигации 23 686,2 гривни, таким образом, эти ценные бумаги стоили семьи в 9 474 480 гривень. Там же добавлено, что в 2019 году семья Шевченко получила по этим облигациям 682 496 гривень.

В разделе "нематериальный активы" добавлена информация об авторском праве на объект "Статья Индекс ипотечного кредитования, как инструмент удешевления ипотечных кредитов".

Далее в разделе "Доходы, в том числе подарки", кроме выплаты по облигациям Сбербанка, добавлена информация о том, что семья Шевченко получила проценты от швейцарского банка Lombard Odier and Co LTD в размере 1 305 350 гривень и австрийской страховой компании UNIQA Austria - 11 199 гривень.

В разделе "денежные активы" появилась информация о том, что семья Шевченко держит на счету в банке Lombard Odier and Co LTD 3 017 396 долларов (83,8 миллиона гривен в пересчете на сегодняшний курс гривны 27,79 гривни/доллар). Также в этом же банке на счету у них есть 9 741 евро и 68 783 долларов в глобальном климатическом фонде Ломбард Одиер.

А на счета в Expobank CZ as Шевченко сохраняет 96 038 евро.

Кроме того, Кирилл Шевченко указал, что у него есть наличные деньги: 20 тысяч долларов, 105 тысяч гривень, 10 тысяч евро и у его жены - 15 тысяч евро, 27 тысяч долларов, 120 тысяч гривень.

В разделе "финансовые обязательства" появилась информация о том, что Кирилл Шевченко должен уплатить 236 979 гривень налогов.

Напомним, что в предыдущей версии декларации Шевченко наиболее значимыми цифрами было 14,5 миллиона гривень зарплаты на посту председателя правления Укргазбанка и доход 13 316 940 гривень от продажи недвижимости.

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